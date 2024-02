Diebe stehlen kostbares Gefäß Gemeinde nach Einbruch in Gindericher Wallfahrtskirche geschockt

Ginderich/Alpen · Im linksrheinischen Ginderich sind die Gläubigen entsetzt über die Tat bislang unbekannter Täter. Diese hatten ein mehrere Tausend Euro teures Gefäß gestohlen, in dem Hostien aufbewahrt werden. Was die Kirchengemeinde nun will.

06.02.2024 , 16:44 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Gindericher Wallfahrtskirche eingedrungen. Foto: Jana Bauch (jaba)