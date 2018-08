WEsel. Kornmarkt-Kneipe Red ist zu

Die verdorrten Kirschlorbeersträucher vor dem Red am Kornmarkt will das Ordnungsamt beseitigen lassen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Nur knapp neun Monate hatte das Restaurant Red am Kornmarkt (früher Cosmo Lounge) Gäste bewirtet. Dann kam das Aus. Die Türen sind geschlossen, Tische und Stühle auf dem Kornmarkt angekettet. Von dem Ende des Red künden derzeit auch mehrere völlig verdorrte Kirschlorbeersträucher in Pflanzkästen, die vor den Eingang gezogen wurden – wahrlich kein schöner Anblick.

Daniel Cargnino, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der im Siegerland beheimateten Krombacher Brauerei, die den Komplex selbst angemietet hat, hofft, dass der Leerstand schon bald der Vergangenheit angehören wird. Wie er jetzt auf Anfrage mitgeteilt hat, „gibt es bereits Interessenten für das Objekt“. Man werde die Interessenten und deren Konzepte genau ansehen und voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. „Läuft alles nach Plan, dann könnte die Neueröffnung noch im Herbst stattfinden“, hofft Daniel Cargnino. Ihm ist natürlich bewusst, dass es auch der neue Pächter alles andere als leicht haben wird. Denn die Entwicklung auf dem Kornmarkt bezeichnet er „als etwas schwieriger“. Ob die Konkurrenz durch das Café Extrablatt wenige Meter weiter an Brückstraße einfach zu groß geworden ist, dazu will er sich nicht äußern. Fakt ist, dass seit dem Ende von Müllers Tag und Nacht (die Betreiber-Familie Hasler hat Wesel aus beruflichen Gründen für einige Jahr verlassen) die Nachfolger Probleme hatten.