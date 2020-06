Konrad-Duden-Realschule : Was die Schulen jetzt brauchen

Wesel Was kann eine Schule aus der ersten Welle der Corona-Pandemie lernen? Die Konrad-Duden-Realschule im Weseler Stadtteil Feldmark hofft vor allem auf PCs mit Kameras für Kinder und Lehrer.

So etwas hat Heidi Zeiner noch nicht erlebt. Als ihre Tochter Hannah kürzlich zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder zu Weseler Konrad-Duden-Realschule durfte, war die Zwölfjährige bereits um kurz nach 6 Uhr gestriegelt und gespornt. Und auch ihr Frühstücksmüsli hatte die Schülerin der Klasse 5c bereits verputzt. „Unsere Hannah war schon vor den Hunden auf. Normalerweise muss man sie um 7 Uhr schütteln, damit sie aufsteht“, erzählt die stellvertretende Klassenpflegschaftsvorsitzende. „Ich habe gefragt, was los sei. Und Hannah sagte nur: ,Schulfreude’“.

Ähnliche Szenen dürften sich in vielen Familien abgespielt haben. Denn kaum ein Schüler hat in Zeiten von Corona und der damit verbundenen Zwangsschließung der Schulen nicht den Tag herbeigesehnt, endlich seine Freunde und Lehrer leibhaftig wiederzusehen. Nachdem die Schüler der Abschluss-Jahrgänge bereits seit dem 23. April beziehungsweise die Neuntklässler seit dem 11. Mai wieder regelmäßig zu Schule gehen, sind mittlerweile auch alle anderen Jahrgänge wenigsten einmal in der Woche in der Schule, wo sie in Kleingruppen unterrichtet werden.

Gelernt haben sie natürlich auch in den vergangenen Monaten – mit von den Lehrern zugemailten Aufgaben. Dass das digitale Lernen für alle Beteiligten – Kinder, Lehrer und Eltern – eine große Herausforderung war und noch immer ist, darüber sind sich diejenigen einig, die sich in der Konrad-Duden-Realschule zu einem Gespräch mit unserer Redaktion versammelt haben.

„Die vergangenen Wochen haben ganz klar gezeigt, dass die Schulen für digitales Lernen überhaupt nicht ausgestattet sind“, sagt beispielsweise Schulleiterin Heike Böken-Heinemann. Denn kein PC an ihrer Schule verfüge bislang über eine Kamera, so dass Videoschaltungen mit den Schülern überhaupt nicht möglich gewesen seien. „Es rächt sich jetzt, dass in der Vergangenheit zu wenig in die Bildung gesteckt wurde“, sagt auch Bianca Teschke, die Klassenpflegschaftsvorsitzende der 5c, in der ihre Tochter Charlotte unterrichtet wird. Böken-Heinmann und Teschke hoffen darauf, dass die Stadt Wesel die Sommerferien nutzen wird, um die Schulen und auch die Schüler mit den nötigen Geräten auszustatten, damit künftig das digitale Lernen leichter wird. Diese Hoffnung teilen auch der Konrektor der Schule, Jens Mahn, die Sozialarbeiterin Sonja Bordenheuer und Janina Weiermüller, die Klassenlehrerin der 5 c.