Älteste Schule in Wesel Rührende Abschiede am Konrad-Duden-Gymnasium

Mit dem Ende eines Schuljahres ist immer auch ein Neubeginn verbunden. Auf die Mädchen und Jungen warten nach den Ferien neue Jahrgangsstufen, doch auch im pädagogischen Personal gibt es oft Wechsel. Das Konrad-Duden-Gymnasium Wesel (KDG), dessen Existenz seit 1342 belegt ist, würdigt die Gehenden traditionell mit einem zwanglosen Fest des gut hundertköpfigen Kollegiums im Innenhof. So auch am Donnerstagabend, an dem unter anderem Urgestein Bertram Burgner in den Ruhestand verabschiedet wurde.