Pfarrer Stefan Sühling aus Wesel : Nicht vom Brot allein

Wesel In der Kolumne Himmel & Erde macht sich Stefan Sühling, leitender Pfarrer der Weseler Kirchengemeinde St. Nikolaus, Gedanken zum Thema Wasser, ohne das wir alle nicht leben könnten.

Nach dem letzten Termin mache ich mich mit dem Rad auf die abendliche Tour. Sie führt am Rhein entlang, dann nördlich von Bislich zwischen den Seen nach Bergerfurth und von dort nach Wesel zurück. Nach der langen Dürrephase in April, Mai und den ersten Junitagen, wirkt die Landschaft nun, nachdem sie den Regen der vergangenen Tage buchstäblich aufsaugen konnte, ganz verwandelt auf mich. Felder und Wiesen zeigen sich wieder grün im Kontrast zum grau-beigen Bild der zurückliegenden Wochen. Auch die Pflanzen auf den Feldern scheinen irgendwie erholt zu sein. Es fehlte an Wasser – der „sehnsuchtsvoll“ erwartete Regen hat die Natur verwandelt. Diese Radtour führt überdeutlich vor Augen, was mir theoretische Selbstverständlichkeit ist: ohne Wasser kein Leben. Und: die Natur, von und in der wir leben, droht ohne Wasser zu verwüsten.