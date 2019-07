Himmel & Erde : Das Jahr steht auf der Höhe

Stefan Sühling, Leitender Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel. Foto: Fritz Schubert

Wesel Ein neuer Rekord! So warm war es noch nie im Juni – weltweit und in der vergangenen Woche auch hier bei uns am Niederrhein hautnah. Selbst wenn auch das wieder, genauso wie der überlange und staubtrockene Sommer 2018, auch nur ein Wetterphänomen ist, so habe ich doch das Gefühl, hier dem Klimawandel beim „Wandeln“ zusehen zu können.

Während ich über diese Wetterbeobachtung nachdenke und auch überlege, wie ich meiner persönlichen Verantwortung gerecht werden soll, kann ich gleichzeitig die Freude über dieses große Sommerwetter nicht verhehlen: ich liebe Sommer und freue mich, wenn es endlich wieder so weit ist und die Sonne scheint, die Linden vor dem Pfarrhaus in der Blüte duften, die Mauern und Straßen sich mit Hitze vollsaugen um sie, lange nach Sonnenuntergang, wieder abzustrahlen. Ich liebe die Zeit, die nach draußen zieht; in der ich, wie im Urlaub, auf dem Balkon oder der Terrasse Frühstücken und zu Abend essen und ein abendliches Glas Wein in fröhlicher Runde trinken kann.

Auch das gefällt mir: der Sommer macht alles einfach langsamer, gelassener – die Alltagshektik bekommt buchstäblich Sommerferien. Irgendwie ist es diese Jahreszeit, das beobachtet schon die alte kirchliche Weisheit „nach Peter und Paul (29. Juni) werden die Popen faul“, die heute immer noch und nicht nur für kirchliche Mitarbeiter Geltung zu haben scheint. Abschalten, Pause, so werden die großen Ferien an den Schulen herbeigesehnt.

Diese Sommerstimmung nimmt ein Lied in unserem Gesangbuch auf, in dem es heißt: „Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht“. Der Text des Liedes hält in der Mitte des Jahres inne, buchstäblich zwischen Aufstieg und Abstieg der Sonne, macht Pause und nutzt den Moment zur Besinnung auf den, der Wachsen und Werden, Reifen und Vergehen schenkt.