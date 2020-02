Himmel & Erde : Mehr Zuversicht wagen

Wesel Die fünfte Jahreszeit im Rheinland geht unweigerlich ihrem Höhepunkt entgegen. In drei Tagen ist Rosenmontag, und für manchen Jecken sind diese Tage die schönsten im Jahr. Aber schon der legendäre Kölner Jupp Schmitz wusste mit einem seiner bekanntesten Lieder das Ende des Karnevals treffend zu besingen „Am Aschermittwoch ist alles vorbei….“

Seit einigen Jahren versucht die bundesweite Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der evangelischen Kirchen, Menschen wieder für den Gedanken des Fastens zwischen Aschermittwoch und Ostern zu gewinnen. Dabei geht es nicht um eine wirklichkeitsfremde Verzichts­ideologie, sondern um eine bewusste Gestaltung der Passionszeit. Was kann ich für eine Zeitlang loslassen, um frei zu werden für Veränderungen und für einen neuen Blick auf das Leben? In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“.

Pessimismus, also eine Grundhaltung ohne positive Erwartungen und Hoffnungen, schleicht sich immer wieder in unsere Lebensbereiche ein. Bestimmte Erfahrungen und Enttäuschungen lassen Menschen in Sorge und Angst erstarren. Der christliche Glaube setzt aber gerade in der tiefsten Verzweiflung auf die Zuversicht, die von Ostern her in unser aller Leben hineinragt.