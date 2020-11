Kolumne „Himmel & Erde“ : Bleiben Sie zuversichtlich!

Wesel Ingo Zamperonis einprägsamer Satz am Ende der Tagesthemen lassen Kreisdechant Stefan Sühling immer aufhorchen. Was die Worte in ihm auslösen und warum sich Zuversicht lohnt.

Mit einem aufmunternden Lächeln fordert Ingo Zamperoni spät abends am Ende der Tagesthemen auf: „Bleiben Sie zuversichtlich!“ Nach mancher Sendung mit ihren, in der übergroßen Mehrzahl, beunruhigenden Nachrichten, klingt mir seine Aufforderung fast schon trotzig. In den vom ersten Corona-Lockdown gekennzeichneten Wochen, mit ihrer Unübersichtlichkeit und nun erst Recht, in der dunklen Jahreszeit mit den beängstigend rasant ansteigenden Covid-Erkrankungszahlen, empfinde ich Zamperonis Wunsch wie das sprichwörtliche Pfeifen im dunklen Keller.

Stefan Sühling ist Pfarrer von St. Nikolaus Wesel und Kreisdechant des Kreisdekanats Wesel. Foto: Fritz Schubert

Ist der Wunsch „Bleiben Sie zuversichtlich!“ am Ende nicht einfach naiv? Und ist die angesprochene Zuversicht nicht einfach nur fahrlässiger Optimismus angesichts fataler Aussichten?

In der Tat, blauäugiger Optimismus ist angesichts der aktuellen Lage unserer Welt nicht angezeigt: die Klima-Katastrophe ereignet sich ungebremst vor unser aller Augen, ohne das ernsthafte Initiativen zum Abbremsen unternommen würden; populistische Machthaber weltweit, ob in den USA oder in Russland, in Belarus, Brasilien oder der Türkei zerbröseln die demokratischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte in atemberaubendem Tempo – dabei treibt es dem Beobachter die Schreckstarre über den Verfall der Wahrhaftigkeit in Politik und öffentlichem Leben ins Gesicht.