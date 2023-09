Körpersprachen-Experte Stefan Verra kommt nach Wesel „Ein Stinkstiefel triggert Menschen, die Stinkstiefel suchen“

Seit mittlerweile 25 Jahren gehört der gebürtige Österreicher Stefan Verra zu den gefragtesten Körpersprache-Experten Europas (siehe Infobox). Am Dienstag, 12. September, kommt der Wahl-Münchner nach Wesel, wo er tagsüber in der Gesamtschule am Lauerhaas eine Kollegiumsfortbildung leitet. In dem Workshop geht es darum, wie Lehrer mit Schülern emphatisch kommunizieren. Am Abend dann gastiert Stefan Verra ab 20 Uhr im Weseler Bühnenhaus mit seinem Programm „Hey, dein Körper spricht! Worum es bei Körpersprache wirklich geht“. Der viel beschäftigte Buchautor und Gastdozent hat sich kurz vor dem Start einer Vortragsreise nach Armenien noch Zeit für ein Telefon-Interview mit unserer Redaktion genommen. Wie mit seiner Frau am Tag zuvor abgesprochen, ruft Stefan Verra um Punkt 9 Uhr an.