Weseler gibt Tipps für ein nachhaltiges Leben „Klimaschutz hat etwas mit Nächstenliebe zu tun“

Falco Weichselbaum wohnt zwar erst seit Herbst 2022 in Wesel, genauer gesagt in einer 90er-Jahre-Doppelhaushälfte, gelegen an einer Spielstraße in Lackhausen. Doch dem einen oder anderen Weseler dürfte der Name Weichselbaum womöglich schon ein Begriff sein. Es ist erst wenige Wochen her, da hat der 29-jährige Familienvater als Hauptinitiator öffentlichkeitswirksam im Rahmen der internationalen Aktionstage Kidical Mass 2023 zu einer Fahrrad-Demo unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ eingeladen. Zu der Aktion aufgerufen hatten die lokalen Ableger von Fridays beziehungsweise Parents for Future, die Weseler Kreisgruppe des BUND und der ADFC Wesel (siehe Infobox).