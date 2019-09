Am Freitag Demonstration in Wesel : Gemeinsam für das Klima!

Weltweit streiken Kinder und Jugendliche seit Monaten jeden Freitag für ihre Zukunft. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, droht eine Klimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist.

Jetzt ruft die Bewegung auch uns Erwachsene auf: Lassen Sie uns gemeinsam auf die Straße gehen – alle zusammen für das Klima! Am heutigen Freitag entscheidet die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte in der Klimapolitik. Deshalb findet heute der dritte globale Klimastreik statt – weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und für die Einhaltung des Parisabkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden. Während in diesen Stunden in Berlin das Klimakabinett der Bundesregierung tagt und in New York gleichzeitig einer der wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet wird, möchte die „Fridays for Future“-Bewegung den 20. September 2019 zum größten globalen Klimastreik aller Zeiten machen. Auch die Evangelische Kirche im Rheinland ruft für heute zur Teilnahme an den weltweiten Demonstrationen der Bewegung für Klimaschutz auf. Viele Kirchengemeinden unterstützen die Bewegung heute mit einem „Fünf vor Zwölf“-Glockenläuten. Gleichzeitig wird zu einer kurzen Besinnung, Andacht oder Fürbitte für die bedrohte Schöpfung eingeladen.