Müllproblem vor Obdachlosenunterkunft in Wesel „Wilder Müll ist ein gesellschaftliches Problem“

Kürzlich hatten die Eheleute Konlechner, die an der Fluthgrafstraße in der Weseler Innenstadt wohnen, Besuch vom Bodensee. Richtig wohlgefühlt haben sich die Gastgeber allerdings nicht. Und das vor allem aus einem Grund: „Ich habe mich wirklich geschämt dafür, wie es in unserer Straße aussieht. Die Parkplätze und die kleinen Grünflächen vor dem Obdachlosenheim sind vermüllt. Und keiner tut etwas dagegen, obwohl ich das Problem der Stadt schon mehrfach mitgeteilt habe“, beklagt Jeanette Konlechner im Gespräch beim Ortstermin mit unserer Redaktion. Auch wenn man beim ersten Blick die von ihr beklagte Verschmutzung nicht zwangsläufig bemerkt, muss man bei genauerem Hinsehen schon sagen: Sauber und ordentlich ist anders. Hinzu kommt noch das wuchernde Unkraut.