Weseler Schöffengericht verhängt Bewährungsstrafe Familienvater gesteht Besitz von Hunderten kinderpornografischen Dateien

Der hagere, äußerst unscheinbare Mann auf der Anklagebank ist kaum in der Lage, auf die Fragen des Vorsitzenden Richters des Weseler Schöffengerichtes zu antworten. So schüchtern und unsicher ist der Mitarbeiter einer großen Weseler Firma, in der er im Schichtdienst arbeitet. Vielleicht ist ihm die ganze Sache auch unheimlich peinlich. Deshalb übernimmt sein Pflichtverteidiger die Aufgabe, mit dem Gericht und dem Staatsanwalt zu kommunizieren.