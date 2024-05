In einem Wald in Wesel Kinder verhalten sich bei Mountainbike-Unfall vorbildlich

Wesel · In einem Waldgebiet in Wesel-Flüren verunglückte an Fronleichnam ein Elfjähriger mit einem Mountainbike. Die Ortung des verletzten Jungen und eines Freundes gestaltete sich zunächst schwierig. Am Ende lobten die Rettungskräfte das Verhalten der Kinder.

31.05.2024 , 14:50 Uhr

Bei einem Mountainbike-Unfall in einem Waldgebiet in Flüren hat sich an Fronleichnam ein 11-jähriges Kind verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bei einem Unfall mit einem Mountainbike in einem Waldgebiet nahe der Grav-Insel in Flüren hat sich an Fronleichnam, 31. Mai, ein elfjähriger Junge verletzt. Das teilte die Pressestelle des Kreises Wesel mit und lobte das Verhalten des Jungen und seines Freundes. Am Donnerstag erreichte die Kreisleitstelle der Notruf der beiden Jungen. Einer der beiden, ein elfjähriger Schüler, war beim Mountainbike-Fahren im Wald gestürzt. Zunächst war es der Leitstelle nicht möglich, den Aufenthaltsort der Anrufer technisch zu orten. Mit gezielten Fragen konnte eine Disponentin den Standort des verletzten Kindes dennoch ermitteln und in der Folge durch eine technische Ortung bestätigen. Da sich die Jungen beim Eintreffen des Löschzugs Ginderich noch immer im Wald befanden, machten die Rettungskräfte von der Straße aus mittels Martinshorn und lautem Rufen auf sich aufmerksam. Der verletzte Junge konnte von den Einsatzkräften mit einem Quad aus dem Wald gerettet und vor Ort von seinem zwischenzeitlich alarmierten Vater beruhigt werden. Der Chef der Kreisleitstelle Wesel, Arno Hoffacker, lobte nach dem Einsatz das Verhalten der Kinder. „Die Jungs haben sich wirklich vorbildlich verhalten und die Anweisungen unserer Disponentin genau befolgt. Dieser Fall zeigt, warum es so wichtig ist, dass bereits Kinder lernen, wie man sich in einem Notfall richtig verhält“, wird Hoffacker in der Mitteilung des Kreises zitiert.

(nike)