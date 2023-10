Verkehrssicherheitstage in Schembeck Kinder haben noch ein eingeschränktes Sehfeld

In Zusammenarbeit mit der Kreis Weseler Polizeibehörde gestaltete die Kreis Weseler Verkehrswacht am Donnerstag im Kindergarten „Hand in Hand“ einen Verkehrssicherheitstag, an dem auch Kinder des Kindergartens Stenkampshof und des Familienzentrums St. Ludgerus mit ihren Eltern teilnahmen. Eineinhalb Stunden lang konnten die Kinder in Gruppen von etwa zehn Kindern an praktischen Übungen der Kreisverkehrswacht teilnehmen, um Situationen im alltäglichen Straßenverkehr besser meistern zu können.