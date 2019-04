Am Westglacis : „Großer, schwarzer Hund“: Kind stürzt erschrocken vom Fahrrad

Wesel Ein Weseler Hundehalter passte offenbar nicht auf sein Tier auf. Am Westglacis ist ein Neunjähriger nach der Begegnung mit einem Hund von seinem Fahrrad gestürzt.

Als „großen, schwarzen Hund“, der einem Schäferhund ähnelte, beschrieb der Junge das Tier. Das Kind war am Westglacis in Richtung einer Tankstelle unterwegs, als sich der freilaufende Hund ihm näherte und nach der Pedale des Fahrrads schnappte. Daraufhin stürzte der Neunjährige und verletzte sich leicht am Knie und an der Hand. Die vordere Lampe des Fahrrads wurde durch den Fall beschädigt.