Wesel Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

(RP) Am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr kam es auf der Werner-von-Siemens-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Wesel schwere Verletzungen erlitt. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/ Radweg der Werner-von-Siemens-Straße, von der Brüner Landstraße kommend in Fahrtrichtung ASG unterwegs, als ein 41-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Auto aus einer Einfahrt auf die Straße fahren wollte. Der 10-Jährige fuhr im weiteren Verlauf gegen das Auto, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus, wo er stationär bleiben musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.