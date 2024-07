Postbank in Wesel SPD sorgt sich um Attraktivität des Berliner-Tor-Platzes

Unsere Redaktion hat bei der Deutschen Post in Düsseldorf, die auch für den Niederrhein zuständig ist, nachgefragt, wie man sich die Zukunft in Wesel vorstelle. Pressesprecher Achim Gahr betont, dass es bereits jetzt schon mehrere Postfilialen in Partnerbetrieben gebe, in denen alle Dienstleistungen angeboten würden. Zum Beispiel in einem Geschenkartikel-Geschäft an der Kreuzstraße 3. In einem PC-Shop an der Kreuzstraße 7 befindet sich auch ein DHL-Paketshop. Eine weitere Postfiliale ist in der Tankstelle Gühnemann an der Friedenstraße auf dem Fusternberg sowie bei Globus zu finden. Eine Übersicht über alle Post-Filialen und DHL-Paketshops in Wesel gibt es im Internet unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html