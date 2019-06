Verträge mit Innogy : Wesel kauft Stromnetz für 10 Millionen Euro

Schulungszentrum von Westnetz: Wesel will mit Innogy eine Stromnetztochter gründen. Der Weg wird klarer. Foto: Klaus Nikolei (RP)

Wesel Die Stadt Wesel will ihr Stromnetz rekommunalisieren. Kämmerer Klaus Schütz hat die Verträge mit Innogy ausgearbeitet. Jährlich eine halbe Millionen Euro soll an Wesel fließen. Daraus soll das Kombibad finanziert werden.

Die Investition ist für den Bürger kaum sichtbar, weil sie unter der Erde liegt. Und doch soll die Rekommunalisierung des Stromnetzes am Ende einen Gewinn für die Weseler Bevölkerung darstellen. So haben es CDU und SPD in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch skizziert. Rund zehn Millionen Euro müsste Wesel bezahlen, rund 500.000 Euro würden jährlich in den Haushalt fließen. Wesel würde einen Kredit aufnehmen, mit dem die Stadt langfristig die Investition abbezahlt. CDU-Fraktionschef Jürgen Linz und SPD-Fraktionschef Ludger Hovest zeigen sich aber m Mittwoch mehr als zuversichtlich, dass die von ihnen initiierte Konstruktion einen finanziellen Erfolg für die Stadt darstellen wird. Auch deshalb, weil es als direkte Folge des Kaufs eine Gewerbesteuerausschüttung von einer Millionen Euro gebe. Die Ausschüttung einer halben Millionen Euro jährlich in den Folgejahren soll in die Bäder GmbH fließen. Damit würde der Bau des Kombibades am Rhein vorbereitet.

Im Stadtrat soll in der kommenden Woche abgestimmt werden. Die FDP hat laut Linz und Hovest Zustimmung signalisiert. Die politische Mehrheit für die Konstruktion steht somit. Grüne, Linke und WfW haben schon im Vorfeld mitgeteilt, dass sie diese Konstruktion nicht begrüßten. Linz und Hovest führten aber mehrere Argumente ins Feld, warum der Erwerb Sinn ergebe. Das Unternehmen Innogy sei der Stadt Wesel bei den Modalitäten sehr entgegen gekommen. Die Summe von rund zehn Millionen Euro liege „weit unter Vertragswert“, so Linz.

Info Wo die Gesellschaft angesiedelt wäre Konstruktion Die neue Gesellschaft soll unterhalb der Städtischen Bäder Wesel GmbH angesiedelt werden, analog zu den Stadtwerken. Damit würde sich die Innenfinanzierungskraft der Bäder GmbH auch im Hinblick auf den Bau des Kombibades deutlich verbessern. Die Frage möglicher steuerrechtlicher Auswirkungen, Stichwort: steuerlicher Querverbund, soll nach der Entscheidung des Rates geprüft werden.

Neben den Erträgen von einer Million Euro Gewerbesteuer und rund 500.000 Euro jährlich würden auch Arbeitsplätze gesichert. 300 bis 400 Jobs von Westnetz/Innogy sind es am Standort Wesel. In einem gemeinsamen Positionspapier mit der CDU heißt es wörtlich: „Ausdrücklich begrüßt wird auch, dass innogy als einer der großen Arbeitgeber in Wesel an allen drei Standorten, Verwaltungsgebäude Reeser Landstraße, Technik-Zentrum Brüner Landstraße und Umspannwerk Obrighoven, festhalten will.“ Hovest zeigt sich zuversichtlich: „Mit dem Gesamtpaket erreichen wir das Beste für die Weseler Bürger. Das zeigt, wie geräuschlos und gut die SPD und die CDU in Wesel zusammenarbeiten.“

Die Skepsis der anderen Fraktionen hängt auch mit der komplizierten Vertragslage zusammen. Im Kern funktioniert das Prinzip der Stromkonzession so: Die Pflege und Wartung der Netze wird regelmäßig neu vergeben. Derzeit liegt die Konzession für die Netze noch bei dem Unternehmen RWE/Innogy – dieser Vertrag läuft eigentlich bis 2033. Jährlich erhält der Netzbetreiber eine Ausschüttung aus den Stromentgelten. Im Jahr 2023 und 2028 hätte die Stadt Wesel ein Sonderkündigungsrecht. Spätestens 2033 bei Ende der derzeitigen Innogy-Konzession aber müssten die Stromnetze ohnehin ausgeschrieben werden. Mit einem Sonderweg will Wesel nun versuchen, gemeinsam mit Innogy zu profitieren. Der Weg dorthin ist nun klarer, nachdem Kämmerer Klaus Schütz gemeinsam mit Innogy und dem Beratungsunternehmen PBC Verträge ausgestaltet hat. Es gibt verschiedene Varianten, die Kernidee bleibt: Die Stadt Wesel gründet aus der laufenden Innogy-Konzession heraus mit Innogy eine „Stadt Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG“. Wesel erhält 74,9 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft, Innogy wiederum 25,1 Prozent. Das Stromnetz wird an Westnetz verpachtet. Die Pacht von Westnetz stellt die wesentliche Einnahme der Gesellschaft dar. Die Stadt Wesel werde künftig in allen Fragen des Stromnetzes wieder die Fäden in der Hand haben, betonen Linz und Hovest. Innogy profitiere, weil das Unternehmen nicht schon 2023 die Konzession verliert, sondern erst 2033 – allerdings nur noch mit einem Viertelanteil am Unternehmen. 2033 würde aber auch die Wesel-Innogy-Konzession auslaufen. Dann würde neu ausgeschrieben.

Schon zum 1. Januar 2020 soll die neue Gesellschaft als Schwesterunternehmen der Stadtwerke starten. Mitarbeiter wird es nicht geben, dafür aber zwei Geschäftsführer. Auf Weseler Seite wird Rainer Hegmann Geschäftsführer sein. Er kommt von Innogy, wird ab Januar 2020 alleiniger Geschäftsführer auch der Stadtwerke. Wer auf Seiten von Innogy die Geschäfte führt, steht noch nicht fest. Faktisch hängt dies auch mit der Zukunft des Unternehmens Innogy zusammen, die noch offen ist. Jürgen Linz betonte, dass man gegen alle Eventualitäten abgesichert sei, auch gegen Veränderungen bei Innogy.

Profitieren würden, so stellten es Linz und Hovest dar, auch die Weseler Stadtwerke und die Stadttochter ASG. Die Stadtwerke seien Ansprechpartner für alle Energie- und Versorgungsdienstleistungen. „Das hat für den Bürger den Vorteil, dass er sich nicht mehr an Innogy oder die Stadtwerke wenden muss, sondern alle Fragen jetzt in einem Unternehmen geklärt werden können“, sagte Jürgen Linz.

Der Kredit, den Wesel aufnehmen wird, soll mit rund zwei Prozent Tilgung jedes Jahr beglichen werden. Damit wäre er im Jahr 2033, wenn die Konzession erneut vergeben wird, noch nicht abbezahlt. Rund 50 Jahre würde der Kredit laufen. „Bei gegenwärtiger Zinslage ist es sinnvoll, die Investition zu tätigen“,sagte Jürgen Linz. Eine frühzeitige Begleichung des Kredits sei auch nicht förderlich, erklärte Ludger Hovest. Die Beratungsunternehmen hätten dargestellt, dass es finanziell nicht förderlich sie, frühzeitig komplett abzubezahlen.