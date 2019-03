Baustelle in der Weseler Innenstadt: Kasinogarten wird erst im Mai fertig

Baustelle in der Weseler Innenstadt

Wesel Im in die Jahre gekommenen Kasinogarten entsteht eine grüne Oase für eine Pause oder für sportliche Betätigung. Sitzgelegenheiten und Sportgeräte sollen voraussichtlich ab Mai genutzt werden können

Auch unmittelbar an der Martinistraße wird es eine größere Sitzmöglichkeit geben. Hier hat man für die Pflasterung einen Ockerton ausgewählt. Für die Senioren gibt es auch geeignete Sportgeräte, Pedalen an den Bänken zum Beispiel und oben auf einem runden Areal die Anlage mit den Fünf Esslingern, ein von Altersmediziner Martin Runge entwickeltes Bewegungsprogramm für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Die Geräte werden gerade gebaut, sagt Heinz-Georg Oberender vom städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen). Balance, Leistung und Kraft können hier trainiert werden, hinzu kommen Dehnübungen.