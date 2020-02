Im Weseler Yachthafen : Hochwasser: Karnevalsfeiern verlegt

Wesel Die Gefahr einer Überflutung ist gebannt. Seit Samstag sinkt der Pegel des Rheins.

Die geplanten Karnevalspartys auf dem Areal der Gaststätte Weseler Yachhafen müssen ausfallen. „Wegen Hochwasser-Gefahr können wir in diesem Jahr kein Zelt aufbauen“, bedauert Pächter Heinzi Müller. Der ist allerdings sehr froh, schnell Alternativen gefunden zu haben. Das Piratenfest am Karnevalssamstag, 22. Februar, mit dem Schlagersänger Olaf Henning („Cowboy und Indianer“), der in Borken-Burlo zu Hause ist, wird in den kurzfristig angepachteten Parkettsaal der Niederrheinhalle verlegt. Und die Feierlichkeiten an Altweiber finden in den Räumlichkeiten des Darthouse Collusseums an der Rheinbabenstraße statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr.