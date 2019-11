Preisverleihung in Wesel am Karnevalssonntag : Kabarettist Stefan Verhasselt wird neuer Eselordenträger

Helau: Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (Mitte), Ulla Hornemann, die Präsidentin des Närrischen Parlaments, und deren Stellvertreter Frank Schulten freuen sich, dass Rundfunk-Moderator Stefan Verhasselt Wesels neuer Eselordenträger wird. Foto: Klaus Nikolei

wesel Am Karnevalssonntag, 23. Februar, erhält der WDR 4-Moderator Stefan Verhasselt in der Niederrheinhalle den Weseler Eselorden. Das hat Ulla Hornemann, die Präsidentin des Närrischen Parlaments, am Montag bekannt gegeben.

Der Eselorden ist einer der bekanntesten Auszeichnungen im rheinischen Karneval. Zu den Persönlichkeiten, die in den vergangenen Jahrzehnten wegen einer „Eselei“ auf dem Papp-Grautier Platz genommen und den Orden in Empfang genommen haben, gehören Politiker wie NRW-Innenminister Helmut Reul, der Kabarettist Ludger Straetmann, die beiden Sänger Guildo Horn und Herman van Veen, die Sportreporterlegende Manfred Breugmann und Fußball-Bundesligatrainer Peter Neururer.

Stefan Verhasselt ist vielen nicht nur als Radio-Moderator ein Begriff, sondern seit 2006 auch als Kabarettist. Hornemann lobt, dass Verhasselt in seinen Programmen mit einem großen Herz für die Eigenheiten und Absurditäten aus dem Leben seiner Mitmenschen erzähle und dem Niederrhein huldige, dessen wichtigste Stadt schon seit Zeiten der Hanse Wesel sei.