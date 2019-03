Kabarettist Florian Schroeder : „Im Anzug kann ich mir mehr erlauben“

Trägt auf der Bühne gerne schicke Anzüge: Florian Schroeder. Foto: Frank Eidel

Der Kabarettist gastiert am 10. April im Weseler Bühnenhaus. Ein Gespräch über Politik, Kochinseln und Anzüge.

Herr Schroeder, haben Sie sich bei Dieter Nuhr, in dessen ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ sie immer mal wieder zu Gast sind, über Wesel und die Menschen hier erkundigt? Sie waren doch noch nie in Wesel, oder?

Schroeder Ich kenne die Gegend gut, aber um Wesel bin ich bislang immer nur drumherum gefahren. Meine Agentur hat bisher verhindert, dass ich die Stadt einmal von innen sehen durfte. Mit Dieter habe ich nicht über Wesel gesprochen, habe nur mal gelesen, dass er hier geboren ist.

Wie würden Sie jemandem erklären, der Sie nicht kennt, was Sie da auf der Bühne machen? Ein Mix aus Parodie, Comedy und bitterbösem politischen Kabarett?

Schroeder So kann man das sagen. Ich biete ein zweieinhalbstündiges Unterhaltungsprogramm, bei dem man herzlich lachen kann, punktuell aber auch ins Nachdenken gerät. Klar sind auch Parodien dabei und entspannende Elemente, die man landläufig der Definition Comedy zuordnen würde.

Sie sind eigentlich zu beneiden: Sie haben eine Kochinsel, von der viele Hobbyköche träumen. Jedenfalls berichten Sie auf der Bühne gerne davon. Und dort verköstigen Sie gute Freunde, nette, super tolle Leute.

Schroeder (lacht) Das ist natürlich ganz toll. Man trinkt heute alkoholfreies Bier, isst gerne Kuchen ohne Zucker. Da passt die Kücheninsel dazu. Dieser Würfel könnte alles sein und ist durch Zufall ein zur Küche geronnener Gegenstand geworden. Man kann sicher sein, dass ich genau das alles, was ich auf der Bühne erzähle, genauso kennengelernt habe. Ob ich privat tatsächlich eine Kücheninsel habe, muss das Geheimnis des Künstlers bleiben.

Es heißt, dass Sie als 14-Jähriger bei der Satiresendung Schmidteinander im WDR aufgetreten sind, um dort Promis zu parodieren. Wie kam es dazu?

Schroeder Ich wollte zum Fernsehen, zur Unterhaltung. Ich konnte parodieren und habe eine Bewerbungskassette, die ich zu Hause aufgenommen habe, an den Sender geschickt und bin eingeladen worden. Die fanden das mutig und kurios für einen 14-Jährigen.

Wen konnten Sie parodieren?

Schroeder Norbert Blühm, Udo Lindenberg, Kanzler Kohl. Ich hatte einen 30-Sekunden-Auftritt mit dem von Mutti rausgehängten Pulli. Ich war der Überraschungsgast für „Oma Sharif“. Das Video dazu wird bei diversen Sendungen stets gegen meinen Willen ausgestrahlt.

Die Menschen, die sich Ihr Programm anschauen, sind, wie Sie sagen, klug, schön und gut. Allerdings haben alle einen Makel – dass jeder 60 Sklaven für sich arbeiten lässt. Woher haben Sie diese Zahl?

Schroeder Die stammt aus einem Buch von Evi Hartmann mit dem Titel „Wie viele Sklaven halten Sie?“, das 2018 herausgekommen ist. Sie hat das mal ausgerechnet. Man gibt einfach seine Lebensweise an und erfährt dann, wie viele Menschen für uns arbeiten müssen, damit wir diesen Lebensstandard halten können.

Haben Sie kein schlechtes Gewissen?

Schroeder Für mich arbeiten einige Menschen weniger, weil ich keinen Führerschein und kein Auto habe. Wir müssen alle damit leben. Die Möglichkeiten des Einzelnen sind beschränkt. Es geht nicht ganz ohne Schuld und ohne sich schuldig zu machen. Das ist ein globales Problem. Und die Weltordnung zementiert und festigt diese Ungerechtigkeit.

Sie fordern Ihr Publikum auf, rechten Gesinnungsgenossen die Stirn zu bieten. Haben Sie schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Oder glauben Sie, als Kabarettist mehr Gehör zu finden?

Schroeder Ich würde nie in die Politik gehen. Da, wo ich bin, bin ich richtig. Als Kabarettist ist man Künstler. Ich würde scheitern an den gesamten Strukturen der Parteien, an der Fraktionsdisziplin. Das ist in der BRD aufgrund unserer Geschichte so vorgesehen. In meinem Beruf bekommt man Beifall dafür, etwas auf den Punkt zu bringen. Zuspitzung und Übertreibung sind im politischen Betrieb nicht vorgesehen. Dass ich alles sagen und angreifen kann, ist für mich die wesentlich bessere Position.

Sie haben in Freiburg studiert. Was hätten Sie gerne gemacht, wenn Sie nicht Kabarettist geworden wären?

Schroeder Ich habe Germanistik und Philosophie studiert – natürlich nicht abgeschlossen. Das würde ja auch dem Geist der Philosophie widersprechen. Ich wollte immer in die Unterhaltung. Hätte ich diesen Wunsch nicht gehabt, wäre ich Journalist geworden. Ich hätte volontiert mit dem Fokus auf Moderation und Unterhaltung.

Wann wurde Ihr komisches Talent entdeckt? Waren Sie in der Schule der Klassenclown?

Schroeder Ja. Ich habe mich in der Schulzeit über den Humor gerettet. Ich war als Schüler etwas moppelig und hatte viele Pickel. Ich wollte bei den Mädels ankommen, was natürlich eine Illusion ist. Die haben zwar gelacht, sind aber abgefahren auf die Jungs, die gut in Sport waren.

Aber mittlerweile sind Sie schlank, pickelfrei und erfolgreich. Haben Sie eigentlich eine Frau? Kinder?

Schroeder (voller Ironie) Zwischen sechs und neun Kinder. Manchmal schaue ich bei denen vorbei. Dann weiß ich gar nicht, welche Frau zu welchem Kind gehört.

Hatten Sie Vorbilder? Otto? Loriot? Hildebrand? Freitag?

Schroeder In der ersten Phase Matthias Richling, später dann Harald Schmidt. Großen Einfluss hatte auf mich Amerika. Ich habe David Lettermans „Late Show“ inhaliert. Da war ich etwa 15 und habe mir bei Premiere ein Abo gegönnt und mir die Shows jede Nacht aufgenommen.

Welchen Kollegen sehen Sie heute besonders gerne? Sind Sie mit Kollegen auch privat befreundet?

Schroeder Man trifft sich relativ selten. Die meisten kennt man nur von Plakaten oder von größeren Anlässen. Das ist anders als bei Mitgliedern eines Theaterensembles. In meinem Bekanntenkreis habe ich mehr Journalisten als Kabarettisten. Ich tausche mich gerne mit Kollegen aus benachbarten Feldern aus, weil man so einen veränderten Blick auf die Welt bekommt.

Sie sind immer so auffallend schick gekleidet. Legen Sie großen Wert auf Äußerlichkeiten?

Schroeder Ja, so eitel ist man. Ich trage tatsächlich sehr gerne Anzüge auf der Bühne. Da lebe ich meinen Anzugfetisch aus. Ich finde es gut, besser angezogen zu sein als die Leute, die unten sitzen. Der Anzug ist auch ein Stilmittel geworden und hilft mir, weil ich privat ganz anders herumlaufe. Der Anzug ist die Kluft, in der ich mir mehr erlauben kann, in der ich dem Wahnsinn besser freien Lauf lassen kann als im T-Shirt.

Beim Blick in Ihre Vita stellt man fest, dass Sie lange keinen Preis mehr gewonnen haben. Dabei sind Sie mit den Jahren doch immer besser und bekannter geworden.