Neujahrsempfang der FDP Wesel Was der Opa des Justizministers wohl gesagt hätte

Der Neujahrsempfang der Weseler FDP mit dem traditionellen Grünkohlessen wird den gut 300 Gästen zweifelsohne im Gedächtnis bleiben. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens war es der letzte Neujahrsempfang im Saal Schepers, weil Wirt Klaus Schepers 2025 das abendliche Saalgeschäft aufgeben wird. Was allerdings nicht bedeutet, dass damit auch die Gaststätte an der Schermbecker Landstraße schließt (siehe Infobox). Und zweitens wusste Gastredner Marco Buschmann am Donnerstagabend mit seinem Vortrag seine Zuhörer nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten und zu motivieren – trotz der Fülle der Probleme, die augenblicklich viele Menschen belasten.