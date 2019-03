Lyrik und Fußball : MSV-Torhüterin schreibt Gedichte

Jette Barlag schreibt seit ihrem zehnten Lebensjahr Gedichte. Das Fußballspielen hat sie bereits mit zweieinhalb Jahren entdeckt. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Jette Barlag (12) stellt erstmalig am 20. März im Weseler Gasthaus Himmel & Erde ihre Gedichtsammlung „Ich habe etwas zu sagen...“ vor. Die junge Autorin hat aber auch eine andere Leidenschaft. Sie steht bei einem großen Verein im Fußballtor.

Jette Barlag ist zwölf Jahre alt, geht in die achte Klasse der Freien Waldorfschule Dinslaken und ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Wenn da nicht ihre besonderen Hobbys wäre, die in dieser Kombination fürwahr ungewöhnlich ist: Sie schreibt in ihrer Freizeit liebend gern Gedichte, und sie hütet das Tor beim Meidericher Spielverein Duisburg, spielt auch für den Sportverein Spellen. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, spielt sie auch gerne mal auf der Bass-Gitarre oder Schlagzeug. Diese Frau hat was zu sagen – und zu halten.

Wer die Gedichte-Torhüterin aus Wesel zu Hause besucht, der wird von einem höflichen Mädchen empfangen. Von einem klassischen Mädchenzimmer keine Spur: Plüschtiere statt Barbiepuppen, ihre Bettwäsche in den Farben ihrer Lieblingsfußballmannschaft – Blau-Weiß für MSV Duisburg. Auffallend sind die Wände, an denen eine ganze Reihe Fotos, Gemälde und ihre eigenen Gedichte hängen. Auch ihre Sammlung an Fußbällen ist kaum zu übersehen. 21 Stück hat sie gesammelt. Viele davon sind sogar von ihren Lieblingsfußballspielern signiert. Zu ihren „bärenstarken Spielerinnen“ zählt die Zwölfjährige die Ex-National-Torhüterin Nadine Angerer und die Ex-National-Fußballspielerin Célia Šašić.

Info Lyrik und Häppchen im Gasthaus Himmel & Erde Was? Jette Barlag liest in der kommenden Woche in Wesel aus ihren Gedichten.



Wo? Gasthaus Himmel & Erde, Caspar-Baur-Straße 36 Wann? Mittwoch, 20. März, um 18 Uhr Kosten? Der Eintritt ist frei

Bei der Frage, ob sie denn auch mal Profispielerin werden möchte, ist sich die Torhüterin noch unsicher. Vorstellen könnte sie sich das aber schon. Jette ist ein Duisburg-Fan und spielt in der MSV-Frauenmannschaft. „Ich spiele aber nicht nur für Duisburg und wäre da auch gar nicht rein gekommen, hätte ich nicht bei den Jungs vom SV Spellen angefangen. Erst durch dessen Förderung kam ich zum MSV.“ Da Jette bereits mit zweieinhalb Jahren angefangen hat, Fußball zu spielen, erhielt sie damals als jüngste Spielerin jemals in Wesel einen Spielerpass. „Ich habe etwa anderthalb Jahre gespielt und dann ein Pause gemacht, weil mir das zu anstrengend wurde. Mit acht Jahren habe ich aber wieder angefangen zu spielen.“ Bis auf montags hat Jette immer im Wechsel Training – mal in Duisburg, mal in Spellen. Und an den Wochenenden stehen Spiele an. Wenn Jette Barlag nicht gerade Fußball spielt oder sich der Musik widmet, dann schreibt sie am liebsten Gedichte. „Fußball ist ein wenig der Ausgleich meiner Denkarbeit.“

Denn da ist ja noch das andere, wohl noch viel ungewöhnlichere Talent. Mit zehn Jahren begann sie, erste Text zu verfassen und schrieb im Rahmen eines mehrmonatigen Schulprojektes sogar ein trilingualen Gedichtband auf Deutsch, Englisch und Französisch. „Logische Sachen waren nie so ganz meins. Ich mag Sachen, in denen man Gefühle zum Ausdruck bringt, eine Geschichte schreibt und auch seine eigene Meinung sagen kann.“

So, wie sich ihre Begeisterung für Mathe oder naturwissenschaftliche Fächer in Grenzen hält, so bemerkenswert ist ihre sprachliche Präzision. „Ich kann mit wenig Worten, von denen jedes einzelne eine Bedeutung hat, unfassbar viel ausdrücken. Und ein Gedicht ist erst dann gut, wenn die Themen mich berühren und inspirieren. Vorgegebene Themen zum Beispiel sind immer schwierig, es sei denn man kann sich gut reinfinden.“

Die junge Lyrikerin schreibt mal mit Reimen, mal ohne – einen Stil verfolgt sie dabei nicht. „Was ich auf gar kein Fall mag, ist, wenn sich jede Zeile reimt.“ Viel und gerne schreibt sie im jährlichen Urlaub in Travemünde an der Ostsee. Ihre Gedichte sind weder kindlich, noch für Kinder geschrieben. Sie schreibt fiktive Geschichten, aber auch über Themen, die sie im Leben bewegen.

Eines ihrer Lieblingsgedichte, das auch in einem Rahmen über ihrem Kopfkissen hängt, hat sie ihrem verstorbenen Bruder Titus gewidmet. „Es macht mich nicht traurig, aber man denkt schon oft darüber nach.“ Jette ist aber kein Einzelkind. Sie hat zwei ältere Brüder, Tom (19) und Elias (17). „Sie sind eine Art Geschenk, weil ich durch sie ganz verschiedene Sachen mit auf den Weg bekomme. Es kann eigentlich nichts Besseres geben, als mit älteren Brüdern aufzuwachsen. Und ohne die Unterstützung meiner Familie, Patentante und meiner Schule wäre es viel schwieriger, so etwas auf die Beine zu stellen. Es fixt mich dann noch viel mehr an, weiter zu machen.“