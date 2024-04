Sozialarbeiterin aus Moers Das ist die neue Leiterin der Weseler Hospiz-Initiative

Jessica Menke, die zuletzt in einer Intensivwohngruppe in Duisburg-Rheinhausen Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren betreut hat, ist für Superintendent Thomas Brödenfeld „ein wahrer Glücksgriff. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.“ Auf die Stellenanzeige des Kirchenkreises hatten sich im Sommer 2023 ein halbes Dutzend Interessenten gemeldet. Jessica Menke weiß noch genau, was sie an dem Tag gemacht hat. „Es war Ende Juli. Und ich saß mit einem gebrochenen Arm nach einem Fahrradunfall zu Hause und habe im Internet gestöbert. Als ich auf das Stellenangebot gestoßen bin, wusste ich sofort: Das klingt klasse. Und noch am selben Abend habe ich meine Bewerbung abgeschickt.“