Kultur in Wesel  Diese Jazzschätze gab es im Bühnenhaus zu bestaunen

Für Wesel war die jazzschatzreiche Reise eine Besonderheit. Die Stadt kann froh sein, ein solch musikalisches Highlight einheimischer engagierter Akteure geboten zu bekommen, das ein so breites Kulturpublikum wie an diesem Abend zu interessieren versteht. Stephan Görg, der Weseler Professor für Musik und Tanz an der Musikhochschule Köln, vollzieht den musikalischen Spagat gerne. „Ich bin ein bodenständiger Mensch“, hat er gegenüber unserer Redaktion eingestanden. Und der Städtische Musikverein, der das Konzert präsentierte, kann zufrieden sein, die Welt des Jazzes in seine Konzertreihe aufgenommen zu haben. Seine „Konzerte im Bühnenhaus“ sind ein klassisches Markenzeichen. Da kann die programmatische Ausweitung auf anderem musikalischen Gebiet nicht schaden, um anderes Publikum als sonst anzusprechen. Und Stephan Görg mit seiner Band hat eine gute Konzerterfahrung mehr. Im Bühnenhaus seiner Heimatstadt war er bisher noch nicht aufgetreten. Mehrfach hatte er bisher in der Aula der Musik- und Kunstschule sein Publikum begeistert.