Millionen-Investition in Wesel : Was im Ex-Trapp-Bürohaus geplant ist

Nur wenige Meter von der Theodor-Heuss-Brücke entfernt wird das alte Trapp-Bürogebäude aufwendig umgebaut. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In den seit Jahren leerstehende Backsteinbau an der Straße An der Brücke kehrt 2023 das Leben zurück. Pächter Maaß IT will dort in einem sogenannten Coworking Space Arbeitsplätze für Freiberufler und Start-up-Unternehmen schaffen.