Stadtradel-Newcomer : Wesel ist die fahrradaktivste Stadt Deutschlands

Wesel Die fahrradfreundliche Stadt Wesel ist jetzt auch die fahrradaktivste. Zwar nur bei den Newcomern beim Stadtradeln, aber dafür bundesweit. Dies teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Die erste Teilnahme Wesels an dem Wettbewerb in diesem Jahr hat sich jedenfalls sehr gelohnt.

Mehr als 700 Weseler hatten in mehr als 60 Teams am Stadtradeln teilgenommen. Im Aktionszeitraum kamen besagte 137.000 Kilometer zusammen, was einer Vermeidung von 19 Tonnen CO² gleichkommt. Gruppen und Vereine wie der ADFC hatten unter anderem Radtouren organisiert. Das förderte auch gemeinsame Aktivitäten. Außerdem gingen natürlich die individuell im Alltag zurückgelegten Strecken in die Bilanz ein. Die Stadt kommt zu dem Schluss, dass das Radfahren in Wesel einen hohen Stellenwert hat. Im Vergleich zum Bundes- und Landesdurchschnitt sowie zu ähnlich strukturierten Städten weise das Rad einen sehr hohen Anteil am Modal-Split (Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) auf, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Denn mit 28 Prozent findet fast jede dritte Fahrt in Wesel mit dem Fahrrad statt.