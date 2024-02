Irakischer Flüchtling arbeitet in Weseler Kita Farhad, der „Glücksfall“

Serie | Wesel · Farhad Suleman Jindo ist einer von zwei Männern, die in der Kita Sankt Nikolaus Stralsunder Straße tätig sind. Der 24-jährige Jeside, der vor acht Jahren aus dem Irak als Flüchtling nach Deutschland kam, arbeitet in Wesel in seinem Traumberuf.

02.02.2024 , 15:49 Uhr

Farhad Suleman Jindo arbeitet als sozialpädagogischer Assistent in der Igel-Gruppe der Kita Sankt Nikolaus Stralsunder Straße. Foto: Klaus Nikolei