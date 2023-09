90 Millionen Investitionen bis 2030 Richtfest für Schulanbauten in Fusternberg gefeiert

Wesel · An der Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg wurde am Dienstag Richtfest der Anbauten gefeiert. Spätestens Mitte 2025 sollen alle neuen Klassenräume, die neue Aula und die neue Mensa bezugsfertig sein. Die Stadt investiert in das Vorzeigeobjekt insgesamt 16 Millionen Euro.

12.09.2023, 16:57 Uhr

So hat die Grundschule Fusternberg ihr Richtfest gefeiert 15 Bilder Foto: Klaus Nikolei

Seit Anfang 2022 müssen die Kinder, das Lehrerkollegium und auch die direkte Nachbarschaft der Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg mit mehr oder weniger Lärm sowie mehr oder weniger Staub leben. Denn für knapp 13 Millionen Euro bekommt die Schule nahe der Rundsporthalle gleich mehrere Anbauten und wird zeitgleich auch noch aufwendig saniert. Und wenn – wie geplant – im Sommer 2025 mal alles fertig sein sollte, wird sich wohl niemand mehr an die Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme erinnern. Stattdessen werden alle glücklich und zufrieden sein, dass dann auf dem Fusternberg die zweifelsohne modernste Grundschule Wesels mit allem Zipp und Zapp steht. Nicht nur, dass alle (digitalen) Klassen- und Mehrzweckräume, die neue Aula und die Mensa gewiss sehr schön eingerichtet sein werden. Die Schule wird auch in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen. Und endlich wird genügend Platz sein, um in allen vier Schuljahren jeweils drei Klassen zu bilden. Derzeit ist die Schule zweizügig und platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Hier geht es zur Bilderstrecke: So hat die Grundschule Fusternberg ihr Richtfest gefeiert