Interview Martin Babilas (Altana) : „Innovationen steuerlich begünstigen“

Wesel Altana-Vorstandschef Martin Babilas spricht über die Entwicklung des Chemie-Konzerns in Wesel.

Martin Babilas Wesel ist unsere weltweite Zentrale. Hier schlägt das Herz unseres Unternehmens. Im August haben wir bei Altana und Byk den insgesamt 1000. Mitarbeiter am Standort begrüßt – eine Kollegin im Fachbereich Patente. Wesel bleibt der größte Produktionsstandort für Additive weltweit. Wir haben erheblich in den Standort Wesel investiert, allein im vergangenen Jahr rund 15 Millionen Euro. Drei Millionen Euro davon flossen in die Modernisierung des Forschungsgebäudes A3. Baulich sind wir hier jetzt auf einem Top-Niveau. Hinzu kommt unser neues Verwaltungsgebäude, in dem IT-Kräfte mit anderen Abteilungen vernetzt arbeiten werden. Alles wird offener und transparenter.

Babilas Die Mitarbeiter, die dort arbeiten werden, freuen sich auf neue Arbeitswelten. Zum Jahresende wollen wir dort starten. Der Bau ermöglicht eine Zusammenarbeit in verschiedenen Konstellationen, wir werden damit Neuland betreten. Das hat auch Pilotcharakter für unsere anderen Standorte. Man muss sehen: Die Art, wie wir arbeiten, hat sich weiterentwickelt, wir arbeiten interdisziplinärer, in wechselnden Teams. Die Räumlichkeiten wollen wir diesem Prozess nun anpassen. Das können die klassischen Büros immer weniger leisten.

Babilas Man kann in Deutschland immer noch sehr gut wirtschaften, wir dürfen aber die Grundlagen für unseren industriellen Wohlstand nicht verlieren. Dazu zählt auch ein gutes und einfaches Steuersystem. Altana versteuert nach wie vor über 50 Prozent des Gewinns in Deutschland. Aber Deutschland ist beim Steuerniveau für Unternehmen im internationalen Vergleich stark abgerutscht. In den USA, auch in Italien, werden zum Beispiel mittlerweile wesentlich günstigere Steuerkonditionen für Unternehmen gewährt. Ein möglicher Weg, hier Boden gutzumachen wäre, Innovationen steuerlich mehr zu begünstigen. Warum nicht Investitionen von Firmen in solche Projekte steuerlich besser stellen?