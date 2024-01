Japanisch, Golf-AG & Co. Was die Ida-Noddack-Gesamschule in Wesel besonders macht

Anfang kommender Woche haben die Eltern von Viertklässlern in Wesel die Möglichkeit, ihren Nachwuchs in der weiterführenden Schule ihrer Wahl anzumelden. Rektorin Petra Haße-Schneider und das gut 60-köpfige (Lehrer-)Team der Weseler Ida-Noddack-Gesamtschule sind guter Hoffnung, dass am Ende so viele Grundschul-Eltern ihre Kinder anmelden, dass vier Eingangsklassen mit zusammen mindestens 100 Schülern gebildet werden können. „Gut möglich, dass es auch deutlich mehr werden, sodass wir auch eine fünfte Klasse bilden. Das war ja in der Vergangenheit schon öfter der Fall. Wir nehmen alle Kinder auf, die bei uns angemeldet werden“, sagt Petra Haße-Schneider, die dem Wunsch unserer Redaktion zu einem Gespräch gerne entsprochen hat. Denn es gilt mit der Rektorin einige wichtige Dinge zu besprechen.