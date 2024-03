Warten auf neue Gefäße In Flüren müssen 1200 blaue Tonnen ausgetauscht werden

Es ist eine Riesenaktion, die gerade im Stadtgebiet läuft. Zigtausend Abfallgefäße werden mit einem Chip ausgerüstet. Das dient laut städtischem Betrieb ASG der Inventarisierung und als Diebstahlschutz. Außerdem beschert es unverhoffte Mehrarbeit. Denn in Flüren zeigte sich, dass 1200 Papiertonnen fürs Umrüsten nicht geeignet sind und ausgetauscht werden müssen. Die betroffenen Haushalte wurden informiert, dass die Gefäße zum Tausch an die Straße gestellt werden sollen. Der ASG hat aber nur 600 Tonnen auf Lager, weitere 600 mussten kurzfristig bestellt werden. Deshalb wurde der laufende Tausch der Behälter jetzt unterbrochen. Die bestellten blauen Tonnen sind noch nicht da. Sie sollen in der Zeit vom 18. bis 22. März geliefert werden. Betroffene sollen alte Behälter wieder aufs Grundstück ziehen. Wenn die neuen da sind, geht der Tausch unverzüglich weiter, sagt der ASG.