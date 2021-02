Kinder und Eltern basteln und malen : In der Grundschule sind die bunten Esel los

Wesel Gemalte und gebastelte Tiere sollen die Gemeinschaftsgrundschule Am Buttendick einmal umrunden. Die Motivation unter den jungen Schülern und ihren Eltern ist groß. Doch schaffen sie es auch?

Polizisten, Räuber und Minions. Der eine ganz in grau, der andere bunt und glitzernd. Das sind die Esel an den Fenstern der Gemeinschaftsgrundschule am Buttendick. Eine Challenge für die ganze Familie, wie Rektorin Dörthe Licht-Schröer erklärt: „Wir haben während des Distanzunterrichtes etwas gesucht, womit wir Ablenkung schaffen und das Lernen verschönern können. Wichtig ist, dass wir auch in dieser Zeit den Zusammenhalt stärken.“