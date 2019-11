Kreisbauernschaft Wesel beklagt : Immer mehr Landwirte leiden unter Burnout

Wesel Den Landwirten in der Region bereitet die steigende Zahl von Verordnungen, Umweltauflagen und der Kostendruck große Sorgen. Auf dieses Problem macht die Kreisbauernschaft aufmerksam.

Die Zahl der Landwirte, die an Burnout leiden und dadurch zum Teil in Existenznöte geraten, ist in den vergangenen zehn Jahren in der Region deutlich angestiegen. Dieses Problem hat am Mittwochabend Gerrit Korte, Geschäftsführer der Kreisbauernschaft Wesel, während seines Vortrags im Weseler Wirtschaftsförderung- und Grundstücksausschuss erklärt. Immer mehr Verordnungen, Umweltauflagen und der Kostendruck würden dazu führen, dass sich immer mehr Landwirte krankschreibenlassen müssten. Hinzu käme, dass die Zahl der Investoren steige, die ihr Geld in landwirtschaftliche Nutzflächen investieren würden. Die Folge seien steigende Pachtpreise.