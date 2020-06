Auf Wesels Friedhöfen : Immer mehr Gräber verwahrlosen

Kein Einzelfall ist diese von Unkraut überwucherte Grabstätte auf dem Friedhof an der Caspar-Baur-Straße. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In Wesel gibt der alte Friedhof an der Caspar-Baur-Straße an vielen Stellen kein gutes Bild ab. Die ASG-Friedhofsverwaltung hat dort allein 2019 gut 100 Grabstätten abgeräumt und daraus Rasengräber gemacht.

Keine Woche vergeht, in der Thorsten Lacks, Leiter der Weseler ASG-Friedhofsverwaltung, nicht von verärgerten Bürgern auf den Zustand von völlig verwahrlosten Gräbern angesprochen wird. „Das Problem hat sich in den vergangenen 25 Jahren verstärkt“, sagt der gelernte Gärtner, der die Entwicklung auch persönlich mehr als bedauert.

Denn beispielsweise auf dem alten Friedhof an der Caspar-Baur-Straße gibt es vereinzelt Reihen mit einem halben Dutzend völlig verwahrloster Gräber, auf denen zum Teil die Brennnesseln kniehoch stehen. Vor allem für Angehörige, die benachbarte Grabstätten liebevoll pflegen, ist der Anblick ein Dauerärgernis. Nicht ganz so schlimm ist die Situation auf den Friedhöfen Am Langen Reck (Obrighoven), in Flüren und Bislich und Diersfordt. Denn dort ist die soziale Kontrolle noch höher als in der Innenstadt.

Vor allem die Angehörigen, die Gräber liebevoll pflegen, sind verärgert, wenn angrenzende Ruhestätten verwildern. Foto: Klaus Nikolei

Info Trend: Alternative Bestattungsformen Urnenbestattung Immer mehr Angehörige entscheiden sich für eine Urnenbestattung. Lag ihr Anteil Mitte der 90er Jahre in Wesel lediglich bei sieben Prozent, so sind es mittlerweile 67 Prozent. Kolumbarium Seit März gibt es in der ehemaligen Franziskuskirche in Schepersfeld ein Kolumbarium, in dem bislang sieben Beerdigungen stattgefunden haben. Fünf Interessenten haben sich bereits ein Nutzungsrecht gesichert. Eine Kammer für zwei Urnen kostet für 25 Jahre 2700 Euro. Für Urnen, die in Stelen auf den Friedhöfen beigesetzt werden, werden 1850 Euro fällig.

„Zunächst einmal nehmen wir jede Beschwerde ernst“, betont Lacks im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wenn uns ein verwildertes Grab gemeldet wird oder uns der Missstand auffällt, schreiben wir den Nutzungsberechtigen an und fordern ihn auf, innerhalb der nächsten drei Monate aktiv zu werden.“

ASG-Mitarbeiter Thorsten Lacks ist der Leiter der Weseler Friedhofsverwaltung. Foto: Klaus Nikolei

Das Problem dabei ist, dass die Friedhofsverwaltung zum Teil mit veralteten Daten arbeiten muss. So fehlen mitunter aktuelle Adressen. Angehörige sind so kaum zu erreichen. „Man muss wirklich jeden Fall einzeln betrachten“, sagt Lacks. „Manchmal sind die Nutzungsberechtigten krank geworden oder körperlich nicht mehr in der Lage, die Grabpflege zu übernehmen.“ Womöglich fehlt auch das Geld, um einen Profi mit der Grabpflege zu beauftragen. Ein weiteres Problem: Oft wohnen Kinder oder Verwandte weit weg. „Das ist aber kein Weseler Problem, sondern ein allgemeiner Trend. Die Gesellschaft wandelt sich“, sagt Thorsten Lacks.

Geschieht nach der ersten schriftlichen Aufforderung nichts, verfassen die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung ein zweites Schreiben. Passiert auch dann nichts, räumen ASG-Mitarbeiter die Grabstelle ab und säen sie ein. Gibt es niemanden, den die Behörde anschreiben kann, stellt der ASG kleine gelbe Schilder mit dem Hinweis auf, dass Angehörige bei der Friedhofsverwaltung vorsprechen sollten. Doch das tut nach Auskunft von Lacks kaum jemand. Nach einer gewissen Wartephase, die in aller Regel einige Monate dauert, werden die verwahrlosten Gräber abgeräumt und eingesät.

Wenn es keine Adressen von Nutzungsberechtigten gibt, stellt der ASG gelbe Hinweisschilder mit der Bitte auf, bei der Friedhofsverwaltung vorzusprechen. Reaktionen gibt es kaum. Foto: Klaus Nikolei

Natürlich werde das alles fotografiert und dokumentiert, betont Thorsten Lacks. Allein im abgelaufenen Jahr wurden auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße 300 Grabstätten eingeebnet. Bei zwei Dritteln war die 25-jährige Nutzungszeit abgelaufen. Aus den restlichen 100 wurden Rasengräber gemacht. Die allerdings entsprechen in vielen Fällen auch nicht höchsten ästhetischen Ansprüchen. Gerade nicht im Sommer, wenn das Gras durch fehlenden Regen verdorrt und sich Wildkräuter breitmachen. „Man darf sich das nicht wie einen englischen Zierrasen vorstellen“, bittet Lacks um Verständnis. Man würde gerne mehr tun, doch habe man die nötigen Mitarbeiter nicht. „Ansonsten würden die Friedhofsgebühren durch die Decke gehen. Weil unsere Gebühren vergleichsweise gering sind, ist hier auch nicht alles perfekt.“

Grundsätzlich bietet die Friedhofsverwaltung jedem Nutzungsberechtigten, dem die Grabpflege zu mühsam geworden ist, an, die Grabstätte in ein Rasengrab umzuwandeln. Kosten: 33,60 Euro pro Jahr. „Dafür wird die Grabstätte abgeräumt, eingesät und gepflegt. Mehr kann man für diesen Betrag einfach nicht machen“, betont Lacks. Alternativ könnten natürlich Fachfirmen die Pflege übernehmen. Oder aber Angehörige setzten auf unempfindliche Bodendecker wie beispielsweise Waldsteinia.