Im Polderdorf Büderich : Dorfwette mit Kürbissen

Ginderich Das ist eine Herausforderung. In Ginderich gibt es vor der Dorfkirmes im Oktober immer eine Dorfwette. In diesem Jahr wettet das Kirmesteam Ginderich gegen die Grundschulkinder der Polderdorfschule und den St.

Franziskuskindergarten, dass diese es nicht schaffen, so viele Kürbisse selbst groß zu ziehen, dass sie damit am 6. Oktober die Königspaare der Schützenbruderschaften auf dem Kirmesplatz aufwiegen können. Zusätzlich werden die Kinder mit den drei größten am Platz vorhandenen Kürbissen einen Extra-Preis erhalten. Alle Kinder erhalten dazu Kürbissamen, die sie zu Hause oder auch im Dorfgarten Ginderich aussäen können. Das Projekt Gindericher Dorfgarten ist auf Initiative des Vereins Kunst und Kultur in diesem Jahr neu gestartet. An der Straße zur Glockenkuhl kann auf einem Grundstück jeder mitmachen. Erwachsene und Kinder, alle haben die Möglichkeit auf kleinen Parzellen Gemüse und Blumen zu züchten. Für die Kürbisse wurde extra ein separater Bereich vorbereitet.