Wesel : Hundedreck verschandelt den Dom

An der Nordseite des Willibrordi-Doms in Wesel sind die Spuren der Hunde unübersehbar. Foto: Fritz Schubert

Wesel Konfrontation zwischen Domfreunden und Hundehaltern: Die einen ärgern sich und haben die Arbeit damit, die anderen scheren sich nicht drum und geben patzige Antworten.

Müssen Hunde sich genau da erleichtern dürfen, wo es sie gerade drückt? Die Frage ist vermutlich so alt wie die Freundschaft zwischen Mensch und Vierbeiner. In dicht besiedelten Gebieten bleibt sie konstant aktuell. Und das nicht nur, wenn es um privates Eigentum geht, das vom Urin und Kot der Hunde verschmutzt wird. Dass ausgerechnet der Willibrordi-Dom fürs Gassigehen von manchen Tierfreunden als Ziel sehr geschätzt wird, ärgert unter anderem RP-Leserin Sigrid Wissen „ganz furchtbar“. Sie findet es schlicht „ungehörig“, die Tiere am Dom machen zu lassen. Er sei schließlich ein besonders schützenswertes Kulturgut und gerade aufwendig rundum gereinigt worden, sagt die Weselerin voller Mitleid mit Küster Volker Blennemann, der dann die Arbeit habe mit den Hinterlassenschaften flüssiger und festerer Natur. Die Flecken fallen am sehr schön aufhellten Sockel jetzt besonders unangenehm auf. Von Domküster Blennemann weiß sie, dass er Haufen erst trocknen lässt, bevor er sie entfernt.

Tatsächlich ist es eine interessante Erfahrung, dem Hundeschmutz einmal nachzugehen. Wer über den Großen Markt auf die Kirche zugeht, ist zunächst einmal überwältigt von der geradezu strahlenden Helligkeit des Kunstwerks aus Sand- und Tuffstein. An der Trapp-Zeile vorbei und dann zur Pastor-Bölitz-Straße kommend bleibt es bei diesem angenehmen Eindruck. Auch beim Abbiegen nach rechst ist zu Füßen des Glockenturms noch alles in bester Ordnung. Hier fällt der Blick auch schnell auf eine Hundebeutelstation am kleinen Park vor dem Haus am Dom und dem Willibordi-Altenheim. Ob die auch eifrig genutzt wird, ist fraglich. Denn entlang der Nordseite von der Niederstraße bis zurück zum Markt häufen sich die Dreckecken. Nicht ein Strebepfeiler, der nicht am Fuß bekleckert ist. So setzt sich das fort bis zur Nische am kleinen Eingang zur Sakristei. Diese Ecke ist seit Ewigkeiten auch bei Zweibeinern für die Verrichtung einer meist nächtlich auftretenden Notdurft beliebt. Doch ist hier vorgebaut worden. In Kniehöhe ist ein abgewinkeltes Kupferblech angebracht, das den Frevlern den Inhalt ihrer Blase postwendend auf die Schuhe zurückgibt. Da soll sie abschrecken.

Die Beutelstation steht in unmittelbarer Nahe vor dem Haus am Dom. Foto: Fritz Schubert

Bei den Hunden ist allerdings die Vernunft ihrer Halter gefragt. Und um die Einsicht ist es offenbar schlecht bestellt, wie Leserin Sigrid Wissen und Küster Volker Blennemann schildern. Sprechen sie Halter an, bekommen sie patzige Antworten oder stoßen auf Gleichgültigkeit. „Das machen doch alle“, ist da noch die harmloseste Variante. Blennemann fragt sich, wie es denn wäre, wenn man sein Geschäft vor den Türen zu privaten Wohnungen Häusern macht.



Der Küster findet morgens auch schon mal auf der Treppe einen Haufen. Für ihn sieht das nach Absicht aus. Blennemann ist durchaus hartgesotten, hat 13 Jahre am Auesee aufgepasst, davon vier Jahre als Strandwärter. Entfernen kann er die Hundehaufen am Dom heute erst in trockenem Zustand, weil ihn sonst der Brechreiz überkommt.

Das Blech soll Zweibeiner schrecken. Foto: Fritz Schubert

Thomas Bergfeld, gerade am Dom als Pfarrer für den Nordbezirk angetreten, wundert sich nicht minder über einen Sittenverfall in der Stadt, der sich unter anderem bei Hundehaltern zeigt. Da war es an seiner letzten Wirkungsstätte in der Schweiz doch alles ganz anders. Dort sei es vollkommen klar, dass der Mensch für sein Haustier Verantwortung trägt und sich entsprechend darum kümmert, dass niemand und nichts belästigt beziehungsweise beeinträchtigt wird. Mal abgesehen von einem zu erwartenden Respekt vor einer Kirche. Eine solche Kultur habe sich bei uns, so sagt er, nicht entwickelt.