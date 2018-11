Halterin warnt vor Giftköder in Wesel : Hund Leo stirbt an Rattengift

Wesel Unbekannte sollen kürzlich im Aaper Busch Gift ausgelegt haben. Die Weseler Familie Schlieper vermutet, dass ihr Hund Leo einen solchen Köder fraß und danach verendete. Die Weseler Stadtwacht hat den Bereich abgesucht, aber nichts gefunden.

Den Rat, als Hundehalter seinen Vierbeiner immer anzuleinen und im Auge zu behalten, gibt auch Kreisweit habe die Polizei immer mal wieder mit Fällen zu tun, bei denen Unbekannte Gift in Leberwürsten verstecken oder auch auf Katzen schießen. „Ganz wichtig in all diesen Fällen ist es, Anzeige zu erstatten und verdächtige Beobachtungen zu melden“, so Margraf.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass in Wesel Hunde durch Giftköder zu Schaden gekommen sind. Mitte 2013 war die Unruhe in der Stadt unter Tierfreunden groß. Denn an den Hundeauslaufflächen am Yachthafen und am Auesee sowie im Heubergpark und im Glacis wurden damals Giftköder in Form eines „Frolic-Rings“ gefunden. Zwei Hunde waren damals mit Vergiftungen in eine Duisburger Tierklinik eingeliefert worden.