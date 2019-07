Diskussion in Wesel geht weiter : Hotelverband gegen Hallen-Neubau

Wesel Ulrich Langhoff, Vorsitzender des Gaststättenverbandes im Kreis, spricht sich gegen den Neubau einer Veranstaltungshalle mit Hotel am Fusternberg aus. Die Debatte um die Niederrheinhalle befeuern auch Politiker weiter.

Gibt es wirklich einen Bedarf für ein weiteres Hotel mit Tagungskapazität in Wesel? Ulrich Langhoff, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes im Kreis und Gastronom des Lippeschlößchens, zweifelt dies stark an. Ein weiterer Neubau würde die bestehende Hotellandschaft gefährden, sagte Langhoff. Er verweist dabei auch auf das große Welcome-Hotel an der Rheinpromenade. Die Hotels seien in Wesel im Schnitt zu 60 Prozent ausgelastet, sagte Langhoff. Der „Break Even“, also der Punkt der Gewinnerzielung, sei bei 50 Prozent. Dies zeige, wie sehr die Statik der Hotellandschaft durch einen Neubau gefährdet wäre. Langhoff fordert die Politik auf, den Dialog mit den Hoteliers zu suchen. „Mit vielen wurde noch überhaupt nicht gesprochen“, beklagt er.