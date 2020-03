Beifall für Weseler Hobbymusiker : „Ode an die Freude“: E-Piano auf Carport

Pianospieler Rudolf Hülsken auf dem Dach seines Carports am Breiten Weg. Foto: kwn

Wesel Hobbymusiker Rudolf Hülsken hat mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit in Corona-Zeiten gesorgt. Immer mehr Nachbarn öffneten nach seiner Musikeinlage die Fenster und applaudierten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Musik gegen die Krise: Am Sonntagabend um 18 Uhr stimmten in ganz Deutschland zahlreiche Hobbymusiker von Terrassen, Balkonen und aus Fenstern Ludwig van Beethovens Ode an die Freude an. Der Weseler Rudolf Hülsken hat mitgemacht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Profi- und Amateurmusiker hatten unter anderem über die sozialen Medien zur Aktion „Götterfunken am Fenster“ aufgerufen, um in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen zu setzen und denen zu danken, die beispielsweise in Supermärkten an den Kassen sitzen oder in Kliniken und Pflegeheimen ihren Dienst versehen. Als Vorbild dienten die Balkonkonzerte italienischer Musiker.

Als Rudolf Hülsken aus Wesel von der Aktion erfuhr, musste der Hobbymusiker nicht lange überlegen. Mit Hilfe eines selbst gebauten Gerüstes gelang es dem 69-Jährigen, sein 25 Kilo schweres E-Piano auf das Dach seines Carports am Breiten Weg zu hieven. Die Noten der Ode gab es im Internet.

Nachdem Rudolf Hülsken das Stück geprobt hatte, stieg er die Leiter hinauf und setzte er sich an sein Instrument. Um Punkt 18 Uhr schlug er die ersten Takte an. Seinen Open-Air-Auftritt hat Nachbar Harald Aan’t Heck gefilmt und an Freunde und Bekannte geschickt. Auch eine Nachbarin hat Hülskens Vier-Minuten-Konzert aufgenommen.

„Was ich schön fand, war, dass bei uns im Karree immer mehr Fenster aufgegangen sind und die Leute am Ende Beifall gespendet haben“, sagt Rudolf Hülsken. Er betont, dass er all denen applaudieren möchte, die derzeit anderen Helfen. „Die Ode sollte ein Zeichen sein, dass wir uns freuen, dass diese Leute alle durchhalten“, so Hülsken.

(kwn)