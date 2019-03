Weseler Hobbytruppe : Wunsch nach zweitem Bouleplatz an der Rheinpromenade

Hans-Dieter Ebel, der mit Gleichgesinnten an der Rheinpromenade Boule spielt, wünscht sich eine zweite Bahn in Höhe des Welcome-Hotels. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Eine Gruppe von Boulespielern beklagt, das die Anlage an der Rheinpromenade zu klein sei. Nun hoffen die Freizeitsportler, dass die Politik grünes Licht für den Bau einer zweiten Fläche in Höhe des Welcome Hotels.

Für Klaus-Dieter Ebel aus Wesel und für ein gutes Dutzend gleichgesinnter Frauen und Männern ist der Mittwoch immer der Tag, an dem alle zusammen ihrem Hobby, dem Boulespiel, frönen. Treffpunkt ist, bei fast jeder Witterung, die Bouleanlage an der Rheinpromenade unmittelbar am Biergarten des Rheinbades. Und alles wäre für Ebel ganz wunderbar, wenn die Boulefreunde eine zweite Spielfläche hätten. „So aber müssen wir die Bahn mit einem Seil optisch in zwei Hälften teilen, damit auf beiden Seiten jeweils drei Paare gegeneinander spielen können“, sagt Ebel und verweist etwas neidisch auf großzügigere Anlagen in der Region. „In Rees und am Lühlerheim in Schermbeck gibt es jeweils drei Bahnen, in Isselburg an der Kirche sogar sechs. Nur wir in der Kreisstadt Wesel haben nur eine Bahn“, bedauert er. Ein Grundstück, das sich aus seiner Sicht für eine zweite Anlage eignen würde, liegt nur einen Stahlkugelwurf entfernt in Höhe des Welcome-Hotels, ebenfalls direkt an der Rheinpromenade.

Weil die Bahn unweit des Biergartens am Rheinbad nicht für zwölf Akteure reicht, muss sie mit Hilfe eines Seils halbiert werden. Dann können auf jeder Hälfte drei Paare spielen. Foto: Klaus Nikolei

Doch was müsste getan werden, damit der Wunsch der Truppe um Hans-Dieter Ebel in Erfüllung geht? Unsere Redaktion fragte nach bei Martin Prior im Rathaus. Prior ist Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist. „Zielführend wäre es, wenn die Gruppe einen Brief an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp schreibt und darin ihre Wünsche formuliert“, so Prior. Die Bürgermeisterin würde dann die Verwaltung damit beauftragen, die ganze Sache zu prüfen, eine Kostenschätzung vorzunehmen und gegebenenfalls auf die Tagesordnung für die Sitzung des nächsten Stadtentwicklungsausschusses zu setzen. „Und dann könnte die Politik im Ausschuss über eine zweite Boulebahn beraten“, so Prior.

Hans-Dieter Ebel (l.) und seine Mitstreiter treffen sich immer mittwochs um 14.30 Uhr an der Rheinpromenade. Jedenfalls immer dann, wenn das Wetter es zulässt. Foto: Klaus Nikolei

Einen solchen Brief braucht Hans-Dieter Ebel allerdings gar nicht mehr verfassen. Denn mittlerweile hat auch die CDU von dem Wunsch der Boulespieler erfahren. Nun hat Ratsmitglied Alfred Esch der Verwaltungschefin am gestrigen Freitag eine Mail geschrieben, in der es unter anderem heißt, dass die Verwaltung zusammen mit dem Arbeitskreis Rheinpromenade doch bitte prüfen möge, ob eine zweite Bouleanlage realisierbar sei und ob Gelder dafür bereitgestellt werden könnten.