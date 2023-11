Eineinhalb Jahre Umbau Herz-Jesu-Kirche in Wesel startet am Sonntag neu

Seit Ostermontag 2022 gab es in der Herz-Jesu-Kirche keine Gottesdienste mehr. In der Kirche und um sie herum sind mittlerweile gut zwei Millionen Euro verbaut worden. Das kann man von außen deutlich am neuen Pfarrheim und der umlaufenden Rampe für den barrierefreien Zugang sehen. Auch in der Kirche hat sich viel getan, wenngleich man sich die meisten Änderungen erläutern lassen muss. Selbst in Augenschein nehmen kann jeder die Neuerungen am Sonntag, 19. November. Dann beginnt um 11 Uhr ein feierlicher Gottesdienst. Mit ihm wird die Kirche wieder in Betrieb genommen. Außerdem werden die neuen Pfarrheimräume geweiht und ihrer Bestimmung übergeben.