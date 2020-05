Bürgermonitor in Wesel : Ärger um Großtafel an Brücke

Ärger um Großtafel an Brücke

Bürgermonitor in Wesel

An der Oststraße befindet sich diese Werbetafel in einem desaströsen Zustand. „Ein echter Schandfleck“, gibt auch die Stadt zu. Foto: Klaus Nikolei

Wesel In Wesel ist eine Werbetafel alles andere als Werbung für die Stadt. Schon seit Wochen ärgert sich eine Leserin über den Zustand der mehrere Quadratmeter großen Werbetafal an der Ecke Oststraße/Isselstraße. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Mehrmals in der Woche fährt die Leserin über die nahe Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Brüner Landstraße und kann nicht verstehen, dass sich offensichtlich niemand um die Sache kümmert. „Da hängen die Plakatfetzen herunter. Das sieht wirklich nicht schön aus. Ich frage mich, warum die Stadt da nichts unternimmt?“

Unsere Redaktion hat im Rathaus nachgefragt, ob der Fall der demolierten Werbetafel dort bekannt ist. „Ist er“, sagt Ingrid Giesen vom Grundstücksmanagement der Stadt. Vom Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) sei das Thema aufgegriffen und an das Grundstücksmanagement herangetragen worden. Außerdem, betont Ingrid Giesen, „habe ich mir die Sache selbst angeschaut: Das ist wirklich ein Schandfleck.“ Dass bislang noch nichts passiert sei, habe allein rechtliche Gründe. „Wir haben mit dem Eigentümer der Fläche, auf der die Tafel steht, Kontakt aufgenommen, damit dieser klären kann, ob es da noch Verträge mit dem Aufsteller der Tafel gibt oder nicht.“ Hierzu gebe es jetzt ganz aktuell die Rückmeldung, „dass es keine vertraglichen Regelungen gibt. Damit steht einer Beseitigung der Werbetafel nichts mehr im Wege“, so Giesen. In Absprache mit dem Eigentümer soll mit den Abbrucharbeiten der ASG beauftragt werden.