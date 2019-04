Ausstellung in der Stadtbücherei Wesel : Der 32.000-Bierdeckel-Mann

Zu den schönsten Stücken der Ausstellung von Heinrichs Sons gehört diese Lokomotive aus Bierdeckeln und Kronkorken, die ihm einst ein Bekannter zum Geburtstag geschenkt hat. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Ab heute präsentiert der Blumenkamper Heinrich Sons (73) im Rahmen der Reihe „Mein kleines Hobby“ Teile seiner Bierdeckelsammlung. Die Geschichte eines Mannes, der sich freut, wenn andere beim Trinken an ihn denken.

Heinrich Sons glücklich zu machen, ist wirklich nicht schwer. Denn der 73-jährige Blumenkamper hat ein außergewöhnliches Hobby: Er sammelt seit den 70er Jahren Bierdeckel. Runde und eckige, solche in XXL-Format, alt und neue, aus Deutschland, Europa, aus aller Welt. Und wenn Familienangehörige, Freunde und Bekannte Bierdeckel in die Hände bekommen, dann bringen sie ihm diese pappigen Souvenirs immer gerne als kleines Mitbringsel vorbei. Und da der ehemalige Bahn-Mitarbeiter gelegentlich Bierbörsen besucht und dort stets fündig wird, wächst seine Sammlung pro Jahr um gut und gerne 1000 neue Exemplare. Seine Sammlung, die er in mehreren großen Kartons aufbewahrt, umfasst mittlerweile 32.573 Exemplare aus 94. Ländern. So jedenfalls ist es auf der Internetseite Bierdeckelsammler.net zu lesen. Dort tauscht sich Heinrich Sons nicht nur regelmäßig mit Gleichgesinnten aus, dort bietet er auch doppelte Deckel zum Tausch an. Eine Auswahl der schönsten Exemplare stellt er jetzt für sechs Wochen in der Weseler Stadtbücherei aus.

Jedes Land, aus dem Heinrich Sons mindestens einen Bierdeckel hat, markiert er auf seiner Weltkarte. Foto: Klaus Nikolei

Die Frage, was diese ungewöhnliche Sammelleidenschaft ausgelöst hat, kann er nicht so recht beantworten. Ein spezielles Ereignis gab es da nicht. „Vor etwas mehr als 40 Jahren hatten wir einen Partyraum, dessen Wände ich mit Bierdeckeln dekoriert habe“, sagt Heinrich Sons. Als er dann im Jahr 2000 in den Vorruhestand getreten ist, hat er sich intensiver mit dem Bierdeckelsammeln beschäftigt, das zu einer echten Leidenschaft geworden ist.

Nicht nur Deckel von Brauereien sammelt der Blumenkamper. Foto: Klaus Nikolei

Info Ausstellung in der Stadtbücherei Termin Die Bierdeckel-Ausstellung im Rahmen der Reihe „Mein kleines Hobby“ ist bis zum 5. Mai im zweiten Obergeschoss der Stadtbücherei im Centrum, Ritterstraße 12-14, zu sehen. Kontakt Wer Heinrich Sons Bierdeckel schenken möchte, kann ihn anrufen: Tel. 0281 62253.

Einen Lieblingsdeckel, nein, den habe er nicht, betont er. „Es sind so viele schöne dabei.“ Einige davon sind nun in mehreren Vitrinen in der Stadtbücherei zu sehen. Darunter auch Deckel mit lokalem Bezug. Die Hamminkelner Feldschlösschen-Brauerei hatte 1970 bei einer Ausstellung in Rotterdam eine Silbermedaille gewonnen und passend dazu Deckel produzieren lassen. Zu seinen Lieblingsstücken zählen auch sechs Deckel mit Rittermotiven der Brauerei First und ein Deckel aus Togo, der für die Marke „Ngoma African Beer“ wirbt. Prunkstück der Ausstellung ist übrigens eine Modell-Lokomotive aus Bierdeckeln und Kronkorken. „Die hat mir mal ein Bekannter zum Geburtstag geschenkt“, sagt Heinrich Sons.

Und was sagt seine Frau zu dem ungewöhnlichen Hobby? „Die unterstützt mich sogar noch dabei, nimmt auch Deckel in der Bäckerei Overkamp an der Hamminkelner Landstraße an, wo sie arbeitet.“

Fast eine Stunde täglich verbringt Heinrich Sons in seinem Hobbyraum im ersten Obergeschoss seiner Doppelhaushälfte gegenüber der Blumenkamper Grundschule. Hier sitzt er am PC, scannt die neuesten Sammlerstücke ein und verkauft bei Ebay doppelte Exemplare. Bis zu zehn Euro erlöst er für so manches Prachtexemplar.