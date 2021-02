Bauausschuss gibt grünes Licht : Hamminkeln investiert eine Million Euro in neue Friedhofshalle

Hamminkeln Das Projekt wird trotz des Spardrucks umgesetzt. Mehr Kühlräume und eine größere Trauerhalle sollen entstehen. Der von den meisten Fraktionen bewilligte Neubau wirkt sich am Ende aber auch auf die Friedhofsgebühren aus.

Das Ergebnis fiel mit einem Minus von knapp 20.000 Euro sogar enttäuschend aus. „Nicht so deutlich wie erhofft“, nannte das Payer. Außerdem waren in der Rechnung 35.000 Euro für die Ausstattung hinzugekommen. Trotzdem gab es bei einem Nein der FDP ein deutliches Votum für den Neubau. Am Ende wird die Investition auf die Friedhofsgebühren durchschlagen.

Die Planer hatten das Projekt in den Bereichen Raumprogramm, Qualitäten und Haustechnik untersucht. Nur der Sanitärbereich konnte dabei in Maßen – sprich zehn Quadratmeter – kostenmindernd abgespeckt werden. Mehr Reduzierung sei nicht sinnvoll, hieß es.

Vor allem die Anzahl der Kühlräume und die Trauerhalle sollen so gestaltet werden, dass die jetzt beengte Situation verändert wird. Wichtig sei das, so die Verwaltung, weil in den Ortsteilen Hamminkeln und Ringenberg die Bestatter selbst keine Räumlichkeiten bereitstellen. Sparpotenzial hätte ein Flach- statt des Schrägdaches, doch an die heikle gestalterische Frage wollte niemand heran.