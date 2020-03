Wesel, Hamminkeln und Schermbeck melden erste Erfolge : Kontaktsperre wird eingehalten

Großer Markt in Wesel am Montagnachmittag: Nur eine Person auf der großen Fläche. Foto: Sebastian Peters

Kreis Wesel Erste Erfahrungen in Wesel und Hamminkelnzeigen: Die Bürger befolgen die Corona-Regeln, die Städte prüfen teilweise mit mehr Personaleinsatz.

Die von Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag verkündete Kontaktsperre wird in der Weseler Innenstadt weitgehend eingehalten. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer am Montag in der Fußgängerzone unterwegs war. Deutlich weniger Menschen als sonst waren dort unterwegs, viele liefen im geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

Zuständig für die Kontrolle seien die örtlichen Ordnungsämter, teilte die Weseler Kreisverwaltung mit. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) zeigt sich zufrieden mit dem Verhalten der Weseler Bürger. Sie war am Wochenende selbst in der Stadt unterwegs, um zu prüfen, wie die Bevölkerung auf die in Corona-Zeiten erforderlichen Regeln reagieren. „Wir machen gute Erfahrung in Wesel, die Menschen reagieren einsichtig“, sagt Westkamp. Sie sei auch froh, dass Wesel eine neue städtische Internetseite eingerichtet habe. Die Nachfrage sei in diesen Zeiten groß. 30.000 Besuche zählte die Stadt letzte Woche – so viel wie sonst in einem ganzen Monat. Ulrike Westkamp sagt, sie habe das Personal bei der Stadtwacht um zwei Kräfte erweitert, indem Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abgezogen wurden. Die Stadtwacht kontrolliert auch die Gewerbebetriebe.

Eine Reihe von Regeln hat das Land NRW in seinen Erlassen definiert. So darf etwa derzeit pro zehn Quadratmeter Ladenfläche nur gleichzeitig eine Person ein Ladenlokal betreten. In Restaurants oder Eiscafés ist der Außer-Haus-Verkauf erlaubt, wenn die zum Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstände eingehalten werden. Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt. Weitere Hinweise finden sich auf www.wesel.de.

Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einer Geldstrafe zwischen 200 und – in schweren Fällen – 25.000 Euro rechnen. Sanktionen gab es am Montag in Wesel noch nicht. Auch die Polizei vermeldete noch keine Bestrafung. „Wir haben die Lage ebenfalls im Blick“, sagte Polizeisprecher Daniel Freitag.