Weseler Einzelhändler Hans-Jürgen Nitsch expandiert „Hochwertige Ware, Beratung und Smalltalk locken Kunden“

Hans-Jürgen Nitsch gehört ganz sicher zu den Menschen, deren Glas immer halb voll ist und der sich eine gewisse jugendliche Ausstrahlung bewahrt hat. 59 ist der Inhaber von Hajü’s Laden mittlerweile. Doch wer ihn sieht und mit ihm spricht, käme nie auf den Gedanken, dass er mit einem fast 60-Jährigen zu tun hat. Liegt vielleicht auch ein wenig an seinem Job. Seit er 25 ist, beschäftigt sich der Weseler Geschäftsmann mehr oder weniger mit dem Thema (Holz-)Spielzeug. Es gibt wohl kaum ein Kind, das in den 90er- und den 2000er-Jahren in Wesel aufgewachsen ist, das sich nicht die Nase am Schaufenster von „Kunterbunt“ an der Kreuzstraße platt gedrückt hat.