Vorfall in Wesel: Hacker posten fremdenfeindliche Inhalte auf Facebookseite von FDP-Politiker

Wesel/Berlin Es ist der Alptraum für einen Abgeordneten: Stundenlang postete ein Unbekannter fremdenfeindliche Texte im Namen des Weseler Bundespolitikers.

Der Täter hat offenbar einen fremdenfeindlichen Hintergrund: Am Dienstagmittag wurden für mehrere Stunden auf der privaten Facebookseite des Weseler Bundestaggeordneten Bernd Reuther (FDP) ausländerfeindliche Videos vom Kanal Youtube geteilt. Der Abgeordnete Bernd Reuther selbst wurde davon am Dienstagvormittag überrascht: „Ich habe mit meinem Büro sofort alles in die Wege geleitet, Facebook kontaktiert, auch die Polizei eingeschaltet. Jemand muss sich auf mein Konto gehackt haben“, sagte Reuther. Auch sein privater E-Mail-Account sei gekapert worden. Facebook reagierte am Nachmittag – und sperrte Reuthers private Seite, die danach öffentlich nicht mehr zugänglich war.

Der letzte private Eintrag auf der Seite Reuthers datiert vom 5. November – dort postete Reuther ein Bild vom morgendlichen Joggen im Aaper Busch. Am Dienstagmittag folgte dann plötzlich eine Flut neuer Inhalte. Fast im Minutentakt wurden ab Mittag Links zu fremdenfeindlichen Videos gepostet. Der Weseler Abgeordnete befand sich zu dieser Zeit in einer Sitzung zum Thema Luftfahrt am Airport Köln-Bonn, als er plötzlich innerhalb weniger Minuten zahlreiche Whatsapp-Nachrichten erhielt. Viele seiner Bekannten machten ihn darauf aufmerksam, dass etwas mit seinem privaten Account nicht stimme. „Man fühlt sich plötzlich so machtlos, wenn einer in deinem Namen Inhalte verbreitet“, sagt Reuther. „Ich habe keinen blassen Schimmer, wer das gewesen sein könnte.“ Schon am Tag zuvor – Reuther war dienstlich in Baden-Württemberg – hatte er keinen Zugang mehr zu den Mails.